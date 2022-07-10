Melike İpek Yalova’dan Yürek Hoplatan Paylaşım! Derin Yırtmacıyla Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! “Bal Gibisin!”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, alev alev yaktı! Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı bir elbise giyen Melike İpek Yalova’ya hayranları ise “Bal gibisin be kadın" demeden duramadı! Instagram’ı adeta sallayan Melike İpek Yalova, fiziğiyle ve vücuduyla görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Mahkum dizisinde gözüken Melike İpek Yalova, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Farklı farklı karakterle sevenlerinin karşısına çıkan Yalova, sosyal medya üzerinden öyle paylaşımlar yaptı ki, yürekler hopladıkça hopladı! Siyahlar içerisindeki güzel oyuncu hem iç çamaşırsız hem de kasığına kadar açılan elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte Melike İpek Yalova’dan gelen nefes kesen pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.