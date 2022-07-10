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10 Tem 2022 - 17:46

Melike İpek Yalova’dan Yürek Hoplatan Paylaşım! Derin Yırtmacıyla Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! “Bal Gibisin!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, alev alev yaktı! Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı bir elbise giyen Melike İpek Yalova’ya hayranları ise “Bal gibisin be kadın" demeden duramadı! Instagram’ı adeta sallayan Melike İpek Yalova, fiziğiyle ve vücuduyla görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…