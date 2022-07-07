- 07 Tem 2022 - 11:39 G: 07 Tem 2022 - 11:45

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebekleri Göründü! Karnı Burnunda Halleri Milyonları Büyüledi; Twitter Ayağa Kalktı…

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarını sevindiren gelişmeler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebekleri göründü. İşte herkesin merak ettiği görüntülerin ayrıntıları...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarını sevindiren gelişmeler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebekleri göründü. Beraber rol aldıkları Çalıkuşu dizisinde tanışıp aşık olan Fahriye ve Burak ikilisi, 2017 yılında dünya evine girmişti. Milyonlarca hayranı olan ünlü çift 2019 yılında ilk bebekleri Karan’ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranları, ünlü çiftin şimdilerde heyecanla bekledikleri ikinci bebeklerinin mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor.

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07 Tem 2022 - 11:39 - Magazin

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