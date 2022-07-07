- 07 Tem 2022 - 12:03 G: 07 Tem 2022 - 12:07

Kira Uyarlama Davası Neden, Nerede, Nasıl Açılır? Kira Uyarlama Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Türkiye genelinde artan konut ve konut kira fiyatlarının ardından birçok kiracı ve ev sahibi arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümünde ise hukuki hak arayışları gündeme gelmeye devam ediyor. Sizde bu kapsamda kira uyarlama davası ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Türkiye genelinde artan konut ve konut kira fiyatlarının ardından birçok kiracı ve ev sahibi arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümünde ise hukuki hak arayışları gündeme gelmeye devam ediyor. Kira tespit ve uyarlama davası, kira üzerinde değişiklik yapılmasını ve söz konusu değişikliğin sözleşmeye aktarılarak sözleşmenin yenilenmesini sağlayan bir dava türü olarak öne çıkıyor.

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07 Tem 2022 - 12:03 - Hukuk

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Kira Uyarlama Davası Neden, Nerede, Nasıl Açılır? Kira Uyarlama Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? mask
Kira Uyarlama Davası Neden, Nerede, Nasıl Açılır? Kira Uyarlama Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?
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