Kira Uyarlama Davası Neden, Nerede, Nasıl Açılır? Kira Uyarlama Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?
Türkiye genelinde artan konut ve konut kira fiyatlarının ardından birçok kiracı ve ev sahibi arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümünde ise hukuki hak arayışları gündeme gelmeye devam ediyor. Sizde bu kapsamda kira uyarlama davası ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkiye genelinde artan konut ve konut kira fiyatlarının ardından birçok kiracı ve ev sahibi arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümünde ise hukuki hak arayışları gündeme gelmeye devam ediyor. Kira tespit ve uyarlama davası, kira üzerinde değişiklik yapılmasını ve söz konusu değişikliğin sözleşmeye aktarılarak sözleşmenin yenilenmesini sağlayan bir dava türü olarak öne çıkıyor.
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07 Tem 2022 - 12:03 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.