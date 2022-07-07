- 07 Tem 2022 - 12:29 G: 07 Tem 2022 - 12:40

Senden Daha Güzel Dizisinin Cenazesi Kalktı! İki Çift Laf Milyonları Aşağılayınca Ortalık Ayağa Kalktı… RTÜK Bu Kadarını Kaldıramaz! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel’in cenazesi resmen kalktı! İki çift lafın içerisinde bulanan aşağılayıcı sözler; milyonları ayağa kaldırdı! RTÜK’ün bu kadarını kaldırmayacağı ve diziyi yayın akışından çıkarabileceğine dair yorumlar gelirken; sosyal medya resmen ayaklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak ve Berat Yenilmez gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Senden Daha Güzel dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Yaz dizilerinin arasında farklı bir senaryoyla giren Senden Daha Güzel dizisi, hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümünden gelen birkaç saniye ise herkesi şok içerisinde bırakmaya neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Tem 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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