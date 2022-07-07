Oğuzhan Koç Dalga Konusu Oldu! Demet Özdemir Görse Çılgına Dönebilir; En Yakını Olarak Görüyordu Ama…
Sosyal medyada yakından takip edilen ünlü çiftlerden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisi, paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncular, son dönemde evlilik hazırlığı ile gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yazın aksine bu sene kaslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte magazin dünyasında sürekli gündem olan ikili ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyada yakından takip edilen ünlü çiftlerden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisi, paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncular, son dönemde evlilik hazırlığı ile gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yazın aksine bu sene kaslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü çift ön balayı yapmak için birlikte tatile çıktı. Sosyal medyada tatilden kareler paylaşan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir hayranlarının beğenisini toplarken yakışıklı şarkıcının karın kasları olay yarattı.
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07 Tem 2022 - 12:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.