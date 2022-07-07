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07 Tem 2022 - 12:38

Oğuzhan Koç Dalga Konusu Oldu! Demet Özdemir Görse Çılgına Dönebilir; En Yakını Olarak Görüyordu Ama…

Sosyal medyada yakından takip edilen ünlü çiftlerden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ikilisi, paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncular, son dönemde evlilik hazırlığı ile gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yazın aksine bu sene kaslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte magazin dünyasında sürekli gündem olan ikili ile ilgili merak edilen tüm detaylar...