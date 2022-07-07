Esra Erol’un Sağ Kolundan Yürek Yakan İtiraf! Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıkmış; Erol’u Hüngür Hüngür Ağlatmıştı… Perde Arkası…
Esra Erol’da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, son açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damgasını vuran “Gelinim Olur Musun?” programı ile adını duyuran ve milyonların sevgilisi haline gelen Caner Toygar’ın itirafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Esra Erol’da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, son açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damgasını vuran “Gelinim Olur Musun?” programı ile adını duyuran ve milyonların sevgilisi haline gelen Caner Toygar’ın itirafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2004 yılında Ebru Akel’in sunumu ile ekranlara gelen izdivaç yarışmasında Tülin Koca ile yılan hikayesine dönen ilişkisi çok konuşulmuştu. Şimdilerde Esra Erol’un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, yıllar önce sansasyonel kafada bardan kırma olayının detaylarını anlattı. Yürekleri dağlayan Caner Toygar’ın itirafı sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.
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07 Tem 2022 - 12:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.