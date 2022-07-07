Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede…

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile dünya evine girdikten sonra adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü çiftin geçtiğimiz ayki düğününe Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ve Çağlar Ökten’in anne ve babasının katılmaması magazin gündemini sarsmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mersin’e giderek eşinin ailesi ile tanışan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindirmişti. Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan, son paylaşımında Çağlar Ökten ile aşk yuvasını hayranlarının beğenisine sundu.

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