Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede…
Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile dünya evine girdikten sonra adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü çiftin geçtiğimiz ayki düğününe Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ve Çağlar Ökten’in anne ve babasının katılmaması magazin gündemini sarsmıştı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten cephesinden son gelen paylaşım ve detaylar...
Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile dünya evine girdikten sonra adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü çiftin geçtiğimiz ayki düğününe Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ve Çağlar Ökten’in anne ve babasının katılmaması magazin gündemini sarsmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mersin’e giderek eşinin ailesi ile tanışan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindirmişti. Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan, son paylaşımında Çağlar Ökten ile aşk yuvasını hayranlarının beğenisine sundu.
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07 Tem 2022 - 13:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.