- 07 Tem 2022 - 23:24 G: 07 Tem 2022 - 23:25

Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Yandınız! Eğer Silmezsiniz Bir Sabah Uyandığınızda… Başınız Beladan Kurtulmayacak!

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırırken, son dönemde yükselişe geçen zararlı yazılımlar insanların özel yaşamını tehdit ediyor. Milyonlarca telefon kullanıcısın başına dert açan zararlı yazılıma sahip uygulamalar sosyal medyada da çok konuşuluyor. Sizde siber dünyada ki tehlikelerden uzak kalmak istiyorsanız işte yapmanız gerekenler...

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırırken, son dönemde yükselişe geçen zararlı yazılımlar insanların özel yaşamını tehdit ediyor. Milyonlarca telefon kullanıcısın başına dert açan zararlı yazılıma sahip uygulamalar sosyal medyada da çok konuşuluyor. Şimdilerde hemen hemen bütün siber güvenlik firması, uygulama mağazalarında yer alan o zararlı uygulamaları deşifre etti. Kullanıcıların kişisel bilgilerine ve özel yaşamına büyük bir tehdit oluşturan zararlı uygulamalardan uzak durmanız tavsiye ediliyor. Eğer bu uygulamaları akıllı telefonunuza indirdiyseniz sizin de kimlik ve kredi kartı bilgileriniz ile özel hayatınız tehdit altında olabilir. Banka bilgilerinden kişisel verilere kadar her türlü kaynağı riske sokan zararlı uygulamalar hangileri?

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07 Tem 2022 - 23:24 - Teknoloji

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