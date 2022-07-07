Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Ajda Pekkan’ın “Hocam” diye nitelendirdiği ünlü müzisyen İlham Gencer’e karşı gösterdiği vefalılık örneği görenlerin gözlerini yaşardı. Toplum tarafından taktir edilen Ajda Pekkan’ın hocası İlham Gencer’in ise kim olduğu merak konusu oldu. Peki, İlham Gencer kimdir, nerelidir? İlham Gencer’in rahatsızlığı nedir? Şu anki durumu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar.
Ajda Pekkan’ın hocası olarak gördüğü İlham Gencer’i hasta yatağında gerçekleştirdiği ziyaretleri ile destek vermeye devam ediyor. 76 yaşındaki ünlü sanatçının sık sık ziyaret ettiği İlham Gencer adeta müziğin yaşayan çınarı. Yaşadığı rahatsızlık nedeni ile Bodrum Acıbadem hastanesinde tedavi gören İlham Gencer’i öğrencisi Ajda Pekkan yalnız bırakmıyor. Sanat dünyasından pek çok isme hocalık yapmış ünlü isimin yaşını duyanlar ise şaşıp kalıyor. 99 yaşında olan İlham Gencer, önümüzdeki 30 Ağustos tarihinde 100 yaşına girecek. Cumhuriyetin yaşayan efsanelerinden birisi olan İlham Acar’ın kim olduğu ise merak konusu. İşte merak edilen sorunun cevabı.
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07 Tem 2022 - 16:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.