Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’ya gelen Acun Ilıcalı darbesi saç baş yoldurdu! Aldığı aracın burnundan geldiği görülürken; 3 milyon lirasının çerçöp olması herkesi şok etti. Bunun üzerine birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya “Yazıklar olsun” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor all Star yarışmasının son bölümlerinde ortalık karışmıştı. Yarışmada şampiyon olmak isterken; üçüncü olan Batuhan Karacakaya, sevenlerinin yıkılmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’nın annesi ise tepkide bulunarak; “Oğlumun hakkını yediniz” sözlerini dile getirmişti. Yarışma içerisinde 3 milyon değerinde, elektrikli ve son model bir araç kazanan Batuhan Karacakaya, hayatının şokunu resmen yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.