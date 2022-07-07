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07 Tem 2022 - 16:26

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’ya gelen Acun Ilıcalı darbesi saç baş yoldurdu! Aldığı aracın burnundan geldiği görülürken; 3 milyon lirasının çerçöp olması herkesi şok etti. Bunun üzerine birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya “Yazıklar olsun” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…