- 07 Tem 2022 - 16:26 G: 07 Tem 2022 - 16:40

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’ya gelen Acun Ilıcalı darbesi saç baş yoldurdu! Aldığı aracın burnundan geldiği görülürken; 3 milyon lirasının çerçöp olması herkesi şok etti. Bunun üzerine birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya “Yazıklar olsun” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor all Star yarışmasının son bölümlerinde ortalık karışmıştı. Yarışmada şampiyon olmak isterken; üçüncü olan Batuhan Karacakaya, sevenlerinin yıkılmasına neden olmuştu. Batuhan Karacakaya’nın annesi ise tepkide bulunarak; “Oğlumun hakkını yediniz” sözlerini dile getirmişti. Yarışma içerisinde 3 milyon değerinde, elektrikli ve son model bir araç kazanan Batuhan Karacakaya, hayatının şokunu resmen yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Tem 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor… mask
Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor…
Acun Ilıcalı Çok Fena Patladı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Nisa Bölükbaşı’nın Şampiyon Olmasından Sonra… “Kimin Şampiyon Olduğu Umurumda Değil!” mask
Acun Ilıcalı Çok Fena Patladı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Nisa Bölükbaşı’nın Şampiyon Olmasından Sonra… “Kimin Şampiyon Olduğu Umurumda Değil!”
Survivor Adem’den İlan-ı Aşk Geldi! Acun Ilıcalı’yı Silip Atmıştı; Biricik Nişanlısıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yiğidin Boynunu Sevda Büker!” mask
Survivor Adem’den İlan-ı Aşk Geldi! Acun Ilıcalı’yı Silip Atmıştı; Biricik Nişanlısıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yiğidin Boynunu Sevda Büker!”
Survivor Nisa – Ogeday Evleniyor! Barış Murat Yağcı Çılgına Dönecek; Basına Sızan Tek Bir Kare Her Şeyi Açıkladı! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Nisa – Ogeday Evleniyor! Barış Murat Yağcı Çılgına Dönecek; Basına Sızan Tek Bir Kare Her Şeyi Açıkladı! Neler Oldu Neler…
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!” mask
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!”
“Survivor Hikmet Geldiği Gibi Cezaevine Girecek!” Acun Her Şeyi Kurgulamış; İnim İnim İnletti! Öyle Bir Suç… İlk Açıklama Geldi! mask
“Survivor Hikmet Geldiği Gibi Cezaevine Girecek!” Acun Her Şeyi Kurgulamış; İnim İnim İnletti! Öyle Bir Suç… İlk Açıklama Geldi!
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın… mask
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın…
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Şok Eden Uyarı! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak… mask
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Şok Eden Uyarı! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak…
Survivor Ayşe Yüksel Minilerden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Karın Kaslarını Sergiledi; Batuhan Karacakaya Delirdi! “Survivor’un Kimyasında Böyle Güzellik Yok!” mask
Survivor Ayşe Yüksel Minilerden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Karın Kaslarını Sergiledi; Batuhan Karacakaya Delirdi! “Survivor’un Kimyasında Böyle Güzellik Yok!”
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek… mask
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir? mask
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir?
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi…
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri… mask
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri…
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!” mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!”
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız” mask
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede…
Survivor Yarışmasına Jübile Yapan Yarışmacılar Belli Oldu! Bir Daha Katılmayacaklar! Adem ve Barış’tan Sonra O İsimlerde… Acun Kara Kara Düşünmeye Başladı! mask
Survivor Yarışmasına Jübile Yapan Yarışmacılar Belli Oldu! Bir Daha Katılmayacaklar! Adem ve Barış’tan Sonra O İsimlerde… Acun Kara Kara Düşünmeye Başladı!
Oğuzhan Koç Dalga Konusu Oldu! Demet Özdemir Görse Çılgına Dönebilir; En Yakını Olarak Görüyordu Ama… mask
Oğuzhan Koç Dalga Konusu Oldu! Demet Özdemir Görse Çılgına Dönebilir; En Yakını Olarak Görüyordu Ama…
Esra Erol’un Sağ Kolundan Yürek Yakan İtiraf! Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıkmış; Erol’u Hüngür Hüngür Ağlatmıştı… Perde Arkası… mask
Esra Erol’un Sağ Kolundan Yürek Yakan İtiraf! Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıkmış; Erol’u Hüngür Hüngür Ağlatmıştı… Perde Arkası…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!” mask
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!” mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!”
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri… mask
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri…
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi…
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız” mask
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL