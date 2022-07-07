- 07 Tem 2022 - 16:49 G: 07 Tem 2022 - 16:59

Üç Kız Kardeş Türkan Durdurulamıyor! Fiziğini Sergileyen Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı; Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Fizik Kadın”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sosyal medyayı salladı geçti. Cesur pozlar paylaşmaktan vazgeçmeyen Özgü Kaya, fiziğini sergileyen minicik elbisesiyle fizik şov yapınca olanlar oldu! Derin yırtmaçlı elbisesiyle akılları başlardan alıp götüren Özgü Kaya’ya “Fizik kadın” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm deaylar…

Kimse Bilmez, Adı Efsane gibi dizilerde baş gösteren Özgü Kaya, kariyerindeki yükselmeyi ise Üç Kız Kardeş dizisindeki Türkan karakteriyle yapmıştı. Türkan karakterinin naif duygusunu ilmek ilmek işleyen Özgü Kaya, dizisinin final olmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden tatil pozlarını paylaşmaya başladı! Peki, Özgü Kaya nasıl paylaşımlarda bulundu?

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07 Tem 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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