- 07 Tem 2022 - 17:10 G: 07 Tem 2022 - 17:16

Kurban Bayramı'nda Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Teşrik Tekbiri'nin anlamı nedir?

2022 Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurbanların kesilip namazların kılınacağı Kurban Bayramı’nda ise Teşrik Tekbiri araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri’nin anlamı nedir? Ne zaman başlar ve kaç defa söylenir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Müslümanların en önemli günlerinden olan bayramlardan Kurban Bayramı geldi çattı. Coşku, heyecan ve sevinçle karşılanan bayram günlerinde insan ilişkileri artarken küslerin barıştığı ziyaretlerin bollaştığı günler yaşanmakta. Kurban kesme ibadeti ile yardımlaşmanın da arttığı bayram günlerinde samimi ortamların doğduğu toplumsal birleşmenin yaşandığı vakitler geçiriliyor. Her Müslümanın mutlulukla karşıladığı Kurban Bayramı, sabah camilerde cemaat şeklinde kılınan bayram namazı ile başlayarak 4 gün süren Kurban Bayramı’nda kurban kesilerek hem yemekler yeniyor, hem de kurban kesemeyecek durumda olanlara kurban eti dağıtılıyor. Böylelikle de toplumsal dayanışma duyguları da artırılıyor. Bu önemli günlerde söylenen Teşrik Tekbiri ise araştırma konusu oldu. İşte merak edilen detaylar.

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07 Tem 2022 - 17:10 - Yaşam

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