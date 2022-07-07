Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?
2022 Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurbanların kesilip namazların kılınacağı Kurban Bayramı’nda ise Teşrik Tekbiri araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri’nin anlamı nedir? Ne zaman başlar ve kaç defa söylenir? İşte merak edilen tüm detaylar…
Müslümanların en önemli günlerinden olan bayramlardan Kurban Bayramı geldi çattı. Coşku, heyecan ve sevinçle karşılanan bayram günlerinde insan ilişkileri artarken küslerin barıştığı ziyaretlerin bollaştığı günler yaşanmakta. Kurban kesme ibadeti ile yardımlaşmanın da arttığı bayram günlerinde samimi ortamların doğduğu toplumsal birleşmenin yaşandığı vakitler geçiriliyor. Her Müslümanın mutlulukla karşıladığı Kurban Bayramı, sabah camilerde cemaat şeklinde kılınan bayram namazı ile başlayarak 4 gün süren Kurban Bayramı’nda kurban kesilerek hem yemekler yeniyor, hem de kurban kesemeyecek durumda olanlara kurban eti dağıtılıyor. Böylelikle de toplumsal dayanışma duyguları da artırılıyor. Bu önemli günlerde söylenen Teşrik Tekbiri ise araştırma konusu oldu. İşte merak edilen detaylar.
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07 Tem 2022 - 23:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.