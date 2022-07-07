- 07 Tem 2022 - 17:13 G: 07 Tem 2022 - 17:25

İbrahim Tatlıses’i Yerle Yeksan Ettiler! Arkasına Mahkemeyi Alınca Ortalık İnledi; Son Dakika Kararı Çıktı! “Büyü Yaptılar” Deyince…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’i resmen yerle yeksan ettiler! Arkasına mahkemeyi alan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, ortalığı inletti! Son dakika kararıyla birlikte hayatı ellerinden akıp giden İbrahim Tatlıses, büyük şoku milyonlara yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’i kendisini dolandırmakla suçlamıştı. Tüm mal varlığını eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya ya da vakıflara bağışlamak istediğini dile getiren İbrahim Tatlıses, milyonları ayağa kaldırmıştı. Bunun üzerine Ahmet Tatlıses ise harekete geçmiş ve soluğu mahkemede almıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Tem 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Türkan Durdurulamıyor! Fiziğini Sergileyen Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı; Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Fizik Kadın” mask
Üç Kız Kardeş Türkan Durdurulamıyor! Fiziğini Sergileyen Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı; Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Fizik Kadın”
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!” mask
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir? mask
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir?
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi…
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri… mask
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri…
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!” mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!”
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız” mask
Sevmek Zamanı Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! ATV Televizyonu İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Bir Şans Daha Tanısaydınız”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Aşk Yuvası Sinir Krizi Nedeni Oldu! Seda Sayan’ın Çeyizinden Çıkardıkları İpleri Kesti! Baş Köşede…
Survivor Yarışmasına Jübile Yapan Yarışmacılar Belli Oldu! Bir Daha Katılmayacaklar! Adem ve Barış’tan Sonra O İsimlerde… Acun Kara Kara Düşünmeye Başladı! mask
Survivor Yarışmasına Jübile Yapan Yarışmacılar Belli Oldu! Bir Daha Katılmayacaklar! Adem ve Barış’tan Sonra O İsimlerde… Acun Kara Kara Düşünmeye Başladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurban Bayramı'nda Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Teşrik Tekbiri'nin anlamı nedir? mask
Kurban Bayramı'nda Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Teşrik Tekbiri'nin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş Türkan Durdurulamıyor! Fiziğini Sergileyen Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı; Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Fizik Kadın” mask
Üç Kız Kardeş Türkan Durdurulamıyor! Fiziğini Sergileyen Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı; Derin Yırtmacı Akılları Başlardan Aldı! “Fizik Kadın”
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!” mask
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Ajda Pekkan "Hocam" Dediği İlham Gencer Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? İlham Gencer Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!” mask
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’a Resti Çekmiş! “Seni Böyle Beğenmiyorum” Deyince Tek Tek Yaptırmış! “Seda Sayan’a Dönersin!”
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri… mask
Alişan Yine Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Kardeşinin Vefatından Sonra Öyle Bir Şey İtiraf Etti Ki… Buse Varol Bile Acısını Dindiremez! Sözleri…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL