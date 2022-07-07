İbrahim Tatlıses’i Yerle Yeksan Ettiler! Arkasına Mahkemeyi Alınca Ortalık İnledi; Son Dakika Kararı Çıktı! “Büyü Yaptılar” Deyince…

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’i kendisini dolandırmakla suçlamıştı. Tüm mal varlığını eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya ya da vakıflara bağışlamak istediğini dile getiren İbrahim Tatlıses, milyonları ayağa kaldırmıştı. Bunun üzerine Ahmet Tatlıses ise harekete geçmiş ve soluğu mahkemede almıştı. Peki, neler oluyor?

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