İbrahim Tatlıses’i Yerle Yeksan Ettiler! Arkasına Mahkemeyi Alınca Ortalık İnledi; Son Dakika Kararı Çıktı! “Büyü Yaptılar” Deyince…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’i resmen yerle yeksan ettiler! Arkasına mahkemeyi alan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses, ortalığı inletti! Son dakika kararıyla birlikte hayatı ellerinden akıp giden İbrahim Tatlıses, büyük şoku milyonlara yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’i kendisini dolandırmakla suçlamıştı. Tüm mal varlığını eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya ya da vakıflara bağışlamak istediğini dile getiren İbrahim Tatlıses, milyonları ayağa kaldırmıştı. Bunun üzerine Ahmet Tatlıses ise harekete geçmiş ve soluğu mahkemede almıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.