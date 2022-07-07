- 07 Tem 2022 - 17:42 G: 07 Tem 2022 - 17:47

Mahmut Tuncer’in Kızı Islak Islak Paylaştı! Mayosuyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi; “Baban Evlatlıktan Reddedecek”

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerden olan Gizem Tuncer son zamanlardaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte babasına sinir krizi geçirtecek Gizem Tuncer pozları...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerden olan Gizem Tuncer son zamanlardaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcılık kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve adını geniş kitlelere duyuran Gizem Tuncer, hem sesi hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gizem Tuncer’i son paylaşımında ıslak ıslak görenler adeta çıldırdı. Mayosu ile objektiflere poz veren Gizem Tuncer’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

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07 Tem 2022 - 17:42 - Magazin

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