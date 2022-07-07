Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak! Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor?

Dünyanın en popüler sporlarından olan teniste yarı final heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü Rafael Nadal ve Nick Kyrigos’un rakiplerini eleyerek yarı finalde birbirleri ile eşleşmeleri heyecanı doruğa çıkarmış durumda. Birçok kişi tarafından hala dünyanın en iyi tenis oyuncusu olarak görülen RafaeL Nadal ile son zamanlarda performansını üstlere taşıyan ve geleceği parlak olarak nitelendirilen Nick Kyrigos’un eşleşmesi turnuvayı kızıştırmış durumda. Londra’da gerçekleştirilen turnuvanın kazananının ise kim olacağı merak konusu. Ancak turnuvada karşılaşacak olan oyuncuların yaş farkları da merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar.

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