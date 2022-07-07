- 07 Tem 2022 - 17:51 G: 07 Tem 2022 - 17:56

Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak! Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor?

Birçok otoriter tarafından dünyanın en başarılı tenisçisi olarak kabul edilen Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, İngiltere’de gerçekleştirilen Wimbledon turnuvasında yarı finale kalmasının ardından Tenis izleyicileri tarafından merak edilen sorulardan biri de ikilinin arasındaki yaş farkı oldu. Peki, Rafael Nadal aslında nereli? Kaç yaşında? Turnuvaya kaçıncı kez katılıyor? İşte tüm detaylar...

Dünyanın en popüler sporlarından olan teniste yarı final heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü Rafael Nadal ve Nick Kyrigos’un rakiplerini eleyerek yarı finalde birbirleri ile eşleşmeleri heyecanı doruğa çıkarmış durumda. Birçok kişi tarafından hala dünyanın en iyi tenis oyuncusu olarak görülen RafaeL Nadal ile son zamanlarda performansını üstlere taşıyan ve geleceği parlak olarak nitelendirilen Nick Kyrigos’un eşleşmesi turnuvayı kızıştırmış durumda. Londra’da gerçekleştirilen turnuvanın kazananının ise kim olacağı merak konusu. Ancak turnuvada karşılaşacak olan oyuncuların yaş farkları da merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar.

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07 Tem 2022 - 17:51 - Spor

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