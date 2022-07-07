Masterchef Danilo Şefin Eski Karısı Tatille Doymadı! “Pişman Oldun Mu Şefim!” Yalan Dolan Yüzünden Boşanmışlardı; Son Hali Şok Etti!

Masterchef Türkiye yarışmasının en sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna, boşanma haberleri ile magazin gündemini meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda 9 yıldır evliliğini bitirme noktasına gelene Danilo Şef ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Mutlu bir evlilik sürdüğü Tuğçe Demirbilek ile karşılıklı ayrılma kararı alan ve boşanan Danilo Zanna’nın özel hayatı gündemden düşmüyor. Ünlü şefin ismi son dönemde birçok güzelle yan yana anılırken eski eşi Tuğçe Demirbilek’ten çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tuğçe Demirbilek deniz kenarında verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyayı adeta salladı.