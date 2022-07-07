- 07 Tem 2022 - 18:06 G: 07 Tem 2022 - 18:22

Gülşen’in Kalça Dansı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Ful Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yağacağını… “Kocan Bu Kez Seni Boşanacak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den sınırları zorlayacak bir paylaşım geldi! Kalça dansıyla ortalığı inleten Gülşen, full transparan kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu! Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla anılan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na bu görsellerden sonra “Kocan seni boşayacak” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?

Her kıyafeti ayrı bir olay yaratan Gülşen, Cahide Alaçatı'da sahne alarak bir olaya daha imzasını attı. Sahnede devleşen ve ortalığı kasıp kavuran Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir müşterisinin kucağına oturmuş; kalktığı sırada ise kalçasına şaplak yemişti. Bu durum sonrasında Ozan Çolakoğlu ve Gülşen’in boşanacağına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı! Peki, neler oluyor?

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07 Tem 2022 - 18:06 Ankara- Yaşam

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