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07 Tem 2022 - 18:06

Gülşen’in Kalça Dansı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Ful Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yağacağını… “Kocan Bu Kez Seni Boşanacak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den sınırları zorlayacak bir paylaşım geldi! Kalça dansıyla ortalığı inleten Gülşen, full transparan kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu! Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla anılan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na bu görsellerden sonra “Kocan seni boşayacak” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?