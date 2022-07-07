Gülşen’in Kalça Dansı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Ful Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yağacağını… “Kocan Bu Kez Seni Boşanacak!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den sınırları zorlayacak bir paylaşım geldi! Kalça dansıyla ortalığı inleten Gülşen, full transparan kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu! Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla anılan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na bu görsellerden sonra “Kocan seni boşayacak” yorumları yapıldı! Peki, neler oluyor?
Her kıyafeti ayrı bir olay yaratan Gülşen, Cahide Alaçatı'da sahne alarak bir olaya daha imzasını attı. Sahnede devleşen ve ortalığı kasıp kavuran Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir müşterisinin kucağına oturmuş; kalktığı sırada ise kalçasına şaplak yemişti. Bu durum sonrasında Ozan Çolakoğlu ve Gülşen’in boşanacağına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.