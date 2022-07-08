Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! Dipleri Boylamış; Yastık Altlarını Alt Üst Etmişti… 8 Temmuz Altın Fiyatları Şok Etti! Tek Gecede…

Döviz kurları olan Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş, altını yeniden şekillendirdi. Altın almak için kuyumcuya giren bir vatandaş; “Ne yapacağımızı şaşırdık! Alsak mı, almasak mı?” sözlerini dile getirdi. Tek gecede ibrenin yukarıya doğu çıktığı görülürken; altın fiyatları araştırma konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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