Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! Dipleri Boylamış; Yastık Altlarını Alt Üst Etmişti… 8 Temmuz Altın Fiyatları Şok Etti! Tek Gecede…
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Dipleri boylayan altın; yatırımcısının yastık altını alt üst etmişti ama grafikte oynamalar yaşaması herkesi şaşırttı! Güncel altın fiyatları ise görenlerin duyanların adeta mosmor olmasına neden oldu! BDDK kararının 10 günden fazladır baskı yapması; altın alıcısının ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Döviz kurları olan Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş, altını yeniden şekillendirdi. Altın almak için kuyumcuya giren bir vatandaş; “Ne yapacağımızı şaşırdık! Alsak mı, almasak mı?” sözlerini dile getirdi. Tek gecede ibrenin yukarıya doğu çıktığı görülürken; altın fiyatları araştırma konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.