- 08 Tem 2022 - 08:58 G: 08 Tem 2022 - 09:17

Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! Dipleri Boylamış; Yastık Altlarını Alt Üst Etmişti… 8 Temmuz Altın Fiyatları Şok Etti! Tek Gecede…

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Dipleri boylayan altın; yatırımcısının yastık altını alt üst etmişti ama grafikte oynamalar yaşaması herkesi şaşırttı! Güncel altın fiyatları ise görenlerin duyanların adeta mosmor olmasına neden oldu! BDDK kararının 10 günden fazladır baskı yapması; altın alıcısının ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Döviz kurları olan Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş, altını yeniden şekillendirdi. Altın almak için kuyumcuya giren bir vatandaş; “Ne yapacağımızı şaşırdık! Alsak mı, almasak mı?” sözlerini dile getirdi. Tek gecede ibrenin yukarıya doğu çıktığı görülürken; altın fiyatları araştırma konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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08 Tem 2022 - 08:58 Ankara- Yaşam

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