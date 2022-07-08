- 08 Tem 2022 - 09:26 G: 08 Tem 2022 - 09:43

Survivor Evrim Keklik’in Mini Şortu Dehşet Saçtı! Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Ekstra Yorumcusuyla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, bir bakanı bir daha baktırdı! Mini bir şort giyerek sosyal medyada dehşet saçan Evrim Keklik, yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! Survivor Ekstra yorumcusuyla aşk yaşadığı konuşulan Evrim Keklik, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışması geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Evrim Keklik’in Survivor yarışmasındaki en yakın arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Survivor yarışmasından sonra Evrim Keklik’in adı Survivor Ekstra yorumcusu olan Furkan Dede’yle anılmıştı ama daha sonra bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Evrim Keklik, akılları başlardan alacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Tem 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Saç Baş Kavga! Bu Kez Ne Yapım Tutabildi, Ne Yönetmen… Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Kan Beynine Sıçradı! Hesabını Kapattı… mask
Survivor Ayşe Saç Baş Kavga! Bu Kez Ne Yapım Tutabildi, Ne Yönetmen… Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Kan Beynine Sıçradı! Hesabını Kapattı…
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!” mask
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı Darbesi! Aldığı Araç Burnundan Fitil Fitil Geldi; 3 Milyon Lirası Çerçöp Oldu! “Yazıklar Olsun Acun Medya!”
Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor… mask
Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor…
Acun Ilıcalı Çok Fena Patladı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Nisa Bölükbaşı’nın Şampiyon Olmasından Sonra… “Kimin Şampiyon Olduğu Umurumda Değil!” mask
Acun Ilıcalı Çok Fena Patladı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Nisa Bölükbaşı’nın Şampiyon Olmasından Sonra… “Kimin Şampiyon Olduğu Umurumda Değil!”
Survivor Adem’den İlan-ı Aşk Geldi! Acun Ilıcalı’yı Silip Atmıştı; Biricik Nişanlısıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yiğidin Boynunu Sevda Büker!” mask
Survivor Adem’den İlan-ı Aşk Geldi! Acun Ilıcalı’yı Silip Atmıştı; Biricik Nişanlısıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yiğidin Boynunu Sevda Büker!”
Survivor Nisa – Ogeday Evleniyor! Barış Murat Yağcı Çılgına Dönecek; Basına Sızan Tek Bir Kare Her Şeyi Açıkladı! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Nisa – Ogeday Evleniyor! Barış Murat Yağcı Çılgına Dönecek; Basına Sızan Tek Bir Kare Her Şeyi Açıkladı! Neler Oldu Neler…
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!” mask
Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!”
“Survivor Hikmet Geldiği Gibi Cezaevine Girecek!” Acun Her Şeyi Kurgulamış; İnim İnim İnletti! Öyle Bir Suç… İlk Açıklama Geldi! mask
“Survivor Hikmet Geldiği Gibi Cezaevine Girecek!” Acun Her Şeyi Kurgulamış; İnim İnim İnletti! Öyle Bir Suç… İlk Açıklama Geldi!
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın… mask
Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın…
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Şok Eden Uyarı! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak… mask
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Şok Eden Uyarı! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ünlü isimlerin bayramda sahne ücretleri Belli Oldu! Hadise, Gülşen, Özcan Deniz, Ajda Pekkan’ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı! Tam Tamına… mask
Ünlü isimlerin bayramda sahne ücretleri Belli Oldu! Hadise, Gülşen, Özcan Deniz, Ajda Pekkan’ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı! Tam Tamına…
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir? mask
Trend Topic Aden Duygu 'Taburu Gelsin' Dedi! Aden Duygu Sayan Kimdir?
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Tatlının İçinden Çıkan Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! “Sinek Küçük Ama Mide Bulandırır!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Tatlının İçinden Çıkan Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! “Sinek Küçük Ama Mide Bulandırır!” Neler Oluyor?
Çukur Dizisinin Sena’sı Bikinili Pozlarıyla Kasıp Kavurdu! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorum Yağmuruna Tutuldu; Beğeni Tuşu Bozuldu! Nefes Kesti… mask
Çukur Dizisinin Sena’sı Bikinili Pozlarıyla Kasıp Kavurdu! “Çok Ateşli Hatunsun!” Yorum Yağmuruna Tutuldu; Beğeni Tuşu Bozuldu! Nefes Kesti…
Survivor Ayşe Saç Baş Kavga! Bu Kez Ne Yapım Tutabildi, Ne Yönetmen… Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Kan Beynine Sıçradı! Hesabını Kapattı… mask
Survivor Ayşe Saç Baş Kavga! Bu Kez Ne Yapım Tutabildi, Ne Yönetmen… Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Kan Beynine Sıçradı! Hesabını Kapattı…
Masterchef Danilo Şef’e Dolandırıcılık Şoku! Eli Ayağına Dolandı; Acun Medya Büyük Şoku Yaşadı! “Aman Şefim, Siz Daha Bir Şey Görmediniz!” mask
Masterchef Danilo Şef’e Dolandırıcılık Şoku! Eli Ayağına Dolandı; Acun Medya Büyük Şoku Yaşadı! “Aman Şefim, Siz Daha Bir Şey Görmediniz!”
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Evlilik Kararı! Makbule Şakalakoğlu Şok Üzerine Şok Yaşıyor; Nisa Çıldırıyor! “Ortalığı İnlettiniz Mert Öcal!” mask
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Evlilik Kararı! Makbule Şakalakoğlu Şok Üzerine Şok Yaşıyor; Nisa Çıldırıyor! “Ortalığı İnlettiniz Mert Öcal!”
Gülşen’in Kalça Dansı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Ful Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yağacağını… “Kocan Bu Kez Seni Boşanacak!” mask
Gülşen’in Kalça Dansı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Ful Transparan Kıyafetiyle Yine Yaptı Yağacağını… “Kocan Bu Kez Seni Boşanacak!”
Esra Erol Tatil Pozlarıyla Görenleri Mest Etti! Eşini Soluna Aldı; Minisiyle Gündeme Oturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!” Yorumlar Gırla Geldi! mask
Esra Erol Tatil Pozlarıyla Görenleri Mest Etti! Eşini Soluna Aldı; Minisiyle Gündeme Oturdu! “Evimizin Kızına Bak Sen!” Yorumlar Gırla Geldi!
Acun Ilıcalı’nın Biricik Aşkı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Şok Etti! Acun Sevgilisi İçin Paraya Kıyınca Olanlar Oldu! “Muşambaya Zam Gelmiş!” mask
Acun Ilıcalı’nın Biricik Aşkı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Şok Etti! Acun Sevgilisi İçin Paraya Kıyınca Olanlar Oldu! “Muşambaya Zam Gelmiş!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Evrim Keklik’in Mini Şortu Dehşet Saçtı! Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Ekstra Yorumcusuyla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… mask
Survivor Evrim Keklik’in Mini Şortu Dehşet Saçtı! Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Ekstra Yorumcusuyla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…
Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! Dipleri Boylamış; Yastık Altlarını Alt Üst Etmişti… 8 Temmuz Altın Fiyatları Şok Etti! Tek Gecede… mask
Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! Dipleri Boylamış; Yastık Altlarını Alt Üst Etmişti… 8 Temmuz Altın Fiyatları Şok Etti! Tek Gecede…
8 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü? mask
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü?
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı? mask
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı?
Ünlü isimlerin bayramda sahne ücretleri Belli Oldu! Hadise, Gülşen, Özcan Deniz, Ajda Pekkan’ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı! Tam Tamına… mask
Ünlü isimlerin bayramda sahne ücretleri Belli Oldu! Hadise, Gülşen, Özcan Deniz, Ajda Pekkan’ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL