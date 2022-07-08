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08 Tem 2022 - 09:26

Survivor Evrim Keklik’in Mini Şortu Dehşet Saçtı! Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Ekstra Yorumcusuyla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, bir bakanı bir daha baktırdı! Mini bir şort giyerek sosyal medyada dehşet saçan Evrim Keklik, yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! Survivor Ekstra yorumcusuyla aşk yaşadığı konuşulan Evrim Keklik, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…