Survivor Evrim Keklik’in Mini Şortu Dehşet Saçtı! Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Ekstra Yorumcusuyla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, bir bakanı bir daha baktırdı! Mini bir şort giyerek sosyal medyada dehşet saçan Evrim Keklik, yarışmadan sonra bir değişti pir değişti! Survivor Ekstra yorumcusuyla aşk yaşadığı konuşulan Evrim Keklik, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışması geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Evrim Keklik’in Survivor yarışmasındaki en yakın arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Survivor yarışmasından sonra Evrim Keklik’in adı Survivor Ekstra yorumcusu olan Furkan Dede’yle anılmıştı ama daha sonra bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Evrim Keklik, akılları başlardan alacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.