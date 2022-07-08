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08 Tem 2022 - 10:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Çocukluk Fotoğrafı Tüyler Ürpertti! Eliz ve Burak Görse Donup Kalırlar; Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım olay yarattı. Çocukluk fotoğrafıyla tüyler ürperten Alişan’ın eşi Buse Varol’un o dönemlerdeki halini çocukları Eliz ve Burak’ın görmesi durumunda şok olacaklarına dair yorumlar yapıldı! Yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çeken Buse Varol, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…