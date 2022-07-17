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17 Tem 2022 - 20:26

Buse Varol’un Yıllar Önceki Hali Şoktan Şoka Soktu! “Bu Asla Buse Olamaz!” Alişan Görse Tanıyamaz; Yok Böyle Bir Değişim! Neler Oluyor?

Gündemden düşmek nedir bilmeyen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şok etti. Yıllar önceki halini paylaşan Buse Varol’u hiç kimse tanıyamadığı gibi; bir de “Alişan bile tanıyamaz” yorumları yapıldı! Buse Varol’un yıllar önceki haliyle yıllar sonraki hali arasında benzerlik bulmaya çalışanlar ise çok fena bir biçimde zorlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…