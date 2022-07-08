Ankara Cermodern Nerede, Nasıl Gidilir? Cermodern Giriş Ücretli Mi, Öğrenci Ücretsiz Mi? Cermodern Otopark Ücretli Mi?

2010 yılında açılan ve başkent Ankara’nın en önemli modern sanat sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yapan CerModern, eski demir yolu fabrikasında yer almaktadır. Konumu itibariyle kolay ulaşılabilir bir noktada yer alan CerModern, Ankara Sıhhiye bölgesinde bulunmaktadır. İlgi çeken mimari yapısı ve ev sahipliği yaptığı etkinlikleri ile dikkat çeken CerModern, yılın hemen hemen her zamanı önemli sanatsal sergilere ve etkinliklere sahne olmaktadır.

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