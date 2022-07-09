- 09 Tem 2022 - 23:00

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samimi Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi…

Birce Akalay’ın son paylaşımı yine sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve çok konuşuldu. Kuş Uçuşu dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile samimi bir poz paylaşan Birce Akalay ile ilgili ortaya çıkan aşk söylentilerinin detayları ise haberimizde..

Son dönemde Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gönüllerde taht kuran Birce Akalay, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından beğeni toplayan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Birce Akalay’ın son paylaşımı yine sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve çok konuşuldu. Kuş Uçuşu dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile samimi bir poz paylaşan Birce Akalay’ın o fotoğrafı sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

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09 Tem 2022 - 23:00 - Magazin

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