- 08 Tem 2022 - 11:53 G: 08 Tem 2022 - 11:58

Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…

MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor. 2013 yılında yakalandığı kanserini ikinci defa yenen Özkan Uğur, kısa süre önce hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından sevenlerini endişelendirmişti. İşte Özkan Uğur ile ilgili son detaylar...

MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor. 2013 yılında yakalandığı kanserini ikinci defa yenen Özkan Uğur, kısa süre önce hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı müzisyenin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Özkan Uğur, kariyerine birçok başarıyı sığdırmıştır.

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08 Tem 2022 - 11:53 - Magazin

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