Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor. 2013 yılında yakalandığı kanserini ikinci defa yenen Özkan Uğur, kısa süre önce hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından sevenlerini endişelendirmişti. İşte Özkan Uğur ile ilgili son detaylar...
MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor. 2013 yılında yakalandığı kanserini ikinci defa yenen Özkan Uğur, kısa süre önce hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı müzisyenin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Özkan Uğur, kariyerine birçok başarıyı sığdırmıştır.
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08 Tem 2022 - 11:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.