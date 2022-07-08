Özkan Uğur'dan haber var! Üçüncü kez kansere yakalanmıştı! Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? İşte Son Sağlık Durumu…

MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyor. 2013 yılında yakalandığı kanserini ikinci defa yenen Özkan Uğur, kısa süre önce hastalığının yeniden nüksetmesinin ardından sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı müzisyenin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Özkan Uğur, kariyerine birçok başarıyı sığdırmıştır.

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