Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Yayınlandığı dönemde televizyon dünyasının bir numaralı dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nde Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ sosyal medyanın gündemine düştü. Kurtlar Vadisi’nin Muro’su karizmayı fena halde çizdirdi. İşte detaylar...
Yayınlandığı dönemde televizyon dünyasının bir numaralı dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nde Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ sosyal medyanın gündemine düştü. Kurtlar Vadisi’nin Muro’su karizmayı fena halde çizdirdi. Ünlü oyuncunun o halini görenler kahkaha krizine girdi. Kurtlar Vadisi’nde Muro karakteri ile özdeşleşen Mustafa Üstündağ’ın gülme krizine sokan görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
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08 Tem 2022 - 12:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.