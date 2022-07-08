Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Yayınlandığı dönemde televizyon dünyasının bir numaralı dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nde Muro karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ sosyal medyanın gündemine düştü. Kurtlar Vadisi’nin Muro’su karizmayı fena halde çizdirdi. Ünlü oyuncunun o halini görenler kahkaha krizine girdi. Kurtlar Vadisi’nde Muro karakteri ile özdeşleşen Mustafa Üstündağ’ın gülme krizine sokan görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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