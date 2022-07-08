- 08 Tem 2022 - 12:43 G: 08 Tem 2022 - 12:47

Survivor Evrim’den Bomba Nisa Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Düşman Olmuşlardı; İtirafı Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?

Nisa’nın şampiyon olması hem Survivor izleyicilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Milyonların büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada Nisa’nın şampiyonluğu hakkında konuşan ünlü isimler arasına Evrim Keklik de katıldı. İşte oldukça ses getiren şampiyonluk hadisesinin Evrim Keklik cephesinden yansıması...

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor All Star 2022 programında tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. İzlenme rekorları kıran yarışmada Nisa Bölükbaşı, SMS oyları sonucu şampiyon olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Nisa’nın şampiyon olması hem Survivor izleyicilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Milyonların büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada Nisa’nın şampiyonluğu hakkında konuşan ünlü isimler arasına Evrim Keklik de katıldı. Bilindiği üzere Survivor Evrim hem Survivor 2020’de hem de Survivor 2022’de Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden nadir yarışmacılardan biriydi.

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08 Tem 2022 - 12:43 - Magazin

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