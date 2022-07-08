- 08 Tem 2022 - 12:49 G: 08 Tem 2022 - 12:53

Hızlı Vize İle Almanya’ya Gidip Çalışabilirsiniz! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez!

Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. İşte Almanya'da yüksek maaşla çalışma ile ilgili detaylar...

Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. Yaklaşık 45 bin lira maaş karşılığında (2.550 euro) Türk işçi alımı yapılması bekleniyor. Almanya 2022 işçi alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıktı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

08 Tem 2022 - 12:49 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Fulya Öztürk Eski Yuvasına Geri Dönüyor! Fulya ile Umudun Olsun Final Yapmıştı! Yeni Bir Kanalla Anlaştı! mask
Fulya Öztürk Eski Yuvasına Geri Dönüyor! Fulya ile Umudun Olsun Final Yapmıştı! Yeni Bir Kanalla Anlaştı!
Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır? mask
Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik Tekbiri ne zaman başlar, kaç defa söylenir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?
Devlet Milyonlarca Vatandaşa 1650 Lira Ödeme Yapıyor! Kurban Bayramı Ödenekleri Hemen Hesaplara Geçiyor! Şimdi Başvuru Yapın… mask
Devlet Milyonlarca Vatandaşa 1650 Lira Ödeme Yapıyor! Kurban Bayramı Ödenekleri Hemen Hesaplara Geçiyor! Şimdi Başvuru Yapın…
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta?
Bayram şekeri fiyatları 2022 Ne Kadar? Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Bayram şekerinin Kilosu Ne Kadar? En Ucuz Bayram şekeri Hangi Markette Satılıyor? mask
Bayram şekeri fiyatları 2022 Ne Kadar? Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Bayram şekerinin Kilosu Ne Kadar? En Ucuz Bayram şekeri Hangi Markette Satılıyor?
Sert Sorular Programının Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur? mask
Sert Sorular Programının Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur?
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda... mask
181,2 Milyon Liralık Tarımsal Destekler Hesaplarda...
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü? mask
Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü?
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı? mask
Kurban Bayramı’nda Eczaneler Açık Olacak Mı? Arife Günü Eczaneler Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Eczaneler Çalışacak Mı?
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak! mask
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İlgi ve sevgi Manyağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İltifat Karşısında Eriyen O Burçlar… mask
İlgi ve sevgi Manyağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İltifat Karşısında Eriyen O Burçlar…
Survivor Evrim’den Bomba Nisa Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Düşman Olmuşlardı; İtirafı Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim’den Bomba Nisa Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Düşman Olmuşlardı; İtirafı Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Dünyadaki Tüm Mobese Kameraları Artık Elinizin Altında! İspanya, Arjantin, Türkiye… Yok Yok! Artık Her Yere Gidebileceksiniz! mask
Dünyadaki Tüm Mobese Kameraları Artık Elinizin Altında! İspanya, Arjantin, Türkiye… Yok Yok! Artık Her Yere Gidebileceksiniz!
Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samim Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samim Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL