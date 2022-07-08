Hızlı Vize İle Almanya’ya Gidip Çalışabilirsiniz! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez!

Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. Yaklaşık 45 bin lira maaş karşılığında (2.550 euro) Türk işçi alımı yapılması bekleniyor. Almanya 2022 işçi alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıktı.

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