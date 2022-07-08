- 08 Tem 2022 - 12:57 G: 08 Tem 2022 - 13:03

Survivor Mert Öcal’ın Eski Halini Gören Donup Kalıyor! “Gözünüz Şampiyon Görsün” Saçları, Ağzı, Yüzü… Sude Burcu Görse Kıyamet Kopar!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da bir kez daha boy gösteren Mert Öcal’ın eski halini görenler ne diyeceğini şaşırdı! Hayranları tarafından araştırılıp bulunan Mert Öcal’ın görülmemiş pozları sevenleri tarafından; “Gözünüz şampiyon görsün” diyerek paylaşıldı! Saçları, ağzı, yüzü fena halde değişen Mert Öcal’ı o dönemlerdeki halini görenler ise “Sude yenge görse kıyamet kopar” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez boy gösteren Mert Öcal, yakışıklılığıyla ve duruşuyla milyonları kalbinde yer bulmuştu. Öcal, Survivor 2020’den elendikten sonra şansını 2 yıl sonra Survivor All Star’da kullanan ama yine şampiyon olamayan Mert Öcal’ın yıllar önceki hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Tem 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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