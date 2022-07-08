Survivor Mert Öcal’ın Eski Halini Gören Donup Kalıyor! “Gözünüz Şampiyon Görsün” Saçları, Ağzı, Yüzü… Sude Burcu Görse Kıyamet Kopar!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da bir kez daha boy gösteren Mert Öcal’ın eski halini görenler ne diyeceğini şaşırdı! Hayranları tarafından araştırılıp bulunan Mert Öcal’ın görülmemiş pozları sevenleri tarafından; “Gözünüz şampiyon görsün” diyerek paylaşıldı! Saçları, ağzı, yüzü fena halde değişen Mert Öcal’ı o dönemlerdeki halini görenler ise “Sude yenge görse kıyamet kopar” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez boy gösteren Mert Öcal, yakışıklılığıyla ve duruşuyla milyonları kalbinde yer bulmuştu. Öcal, Survivor 2020’den elendikten sonra şansını 2 yıl sonra Survivor All Star’da kullanan ama yine şampiyon olamayan Mert Öcal’ın yıllar önceki hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.