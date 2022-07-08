Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!”
Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ön balayına çıkan Demet Özdemir’in bikinisi için verdiği para herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Adeta mavi ekran verdirten Demet Özdemir’e tepkilerde çok geçmeden geldi! “İki parça bez için yazık günah”, “Şu paraya kaç aç doyar” sözlerini alan Demet Özdemir’in bikinisinin fiyatı; Instagram ve Twitter’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce nişan ve isteme töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarına ise sosyal medyada yayılan görsellerle bu anları göstermişti. Beyaz ve pembe tonlarında elbiseler giyen Demet Özdemir’in halleri çok beğenilmişti. Özellikle nişan elbisesi hayranlarından tam not almıştı. Evlilik öncesinde stres atmak için sevgilisiyle tekne tatili yapan Demet Özdemir’in giymiş olduğu bikinin fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.