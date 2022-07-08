Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!”

Kısa bir süre önce nişan ve isteme töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hayranlarına ise sosyal medyada yayılan görsellerle bu anları göstermişti. Beyaz ve pembe tonlarında elbiseler giyen Demet Özdemir’in halleri çok beğenilmişti. Özellikle nişan elbisesi hayranlarından tam not almıştı. Evlilik öncesinde stres atmak için sevgilisiyle tekne tatili yapan Demet Özdemir’in giymiş olduğu bikinin fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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