Hadise’den Sosyal Medyayı Sallayan Anlaşma! Öyle Bir Şey İçin İmzaları Attı Ki, Yürekler Yerinden Çıkacak! Kocası Gurur Duyuyor…
Türk pop müziğinin kraliçesi Hadise’ye büyük görev! Ünlü şarkıcı uluslararası arenada adını duyuracak çok önemli bir projeye imza attı. Hadise’nin hayranlarını sevinçten havaya zıplatan bu gelişme sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. İşte Hadise ile ilgili merak edilen son detaylar...
Türk pop müziğinin kraliçesi Hadise’ye büyük görev! Ünlü şarkıcı uluslararası arenada adını duyuracak çok önemli bir projeye imza attı. Hadise’nin hayranlarını sevinçten havaya zıplatan bu gelişme sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. UNICEF Türkiye, ünlü şarkıcı Hadise’yi resmen çocuk hakları savunucusu olarak atadı. Bu büyük görev karşısında çok duygulanan Hadise, mutlu haberi sosyal medyadaki hayranları ve takipçileri ile paylaştı. Öte yandan sosyal medyada Hadise’ye destek verenler arasında kocası da yer aldı.
08 Tem 2022 - 13:42 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.