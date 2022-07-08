Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler…

Sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya’yı kimse tanıyamadı! Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Ünlü oyuncunun makyajsız pozu gündeme gelince en büyük Serenay Sarıkaya hayranları bile tanımakta zorlandı. Geçtiğimiz günlerde 30. yaş gününü kutlayan Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozunu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Umut Evirgen paylaştı. Umut Evirgen hem saklanan ilişkiyi magazin gündemine taşıdı hem de Serenay Sarıkaya’nın makyajsız pozuyla sosyal medyada çok konuşulmasına neden oldu.