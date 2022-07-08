Sert Sorular Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? TVNET Sert Sorular Sunucusu Kim?
Programda yer alan konuklar ve işlenen konular ile izleyicilerin sevgisini ve ilgisini kazanmayı başaran Sert Sorular programı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Sert Sorular programı hangi kanalda yayınlanıyor? Sert Sorular programının yayın günü ve saati nedir? Sert Sorular sunucusu kimdir?
Son dönemde ekranlara gelen Sert Sorular programı izleyenler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Önemli siyasi kişiliklerin konuk olarak yer aldığı programda birçok sosyal ve siyasi konu masaya yatırılıyor. Programın sunuculuğunu ise deneyimli gazeteci Taha Hüseyin Karagöz yapmakta. TVNET ekranlarında izleyiciler karşısına çıkan program her hafta popülerliği yüksek siyasi parti üyesi kişilerin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Ülkemiz medya gündeminde yer alan bütün konuların farklı bakış açıları ile ele alındığı programın popülerliği günden güne artmakta. Program ile ilgili merak edilen soruların cevapları ise şu şekilde.
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08 Tem 2022 - 13:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.