Masterchef Tunahan’ın İmajı Sosyal Medyayı Salladı! O Sevimli Sempatik Çocuk Gitti; Bambaşka Bir Çocuk Geldi! Bakın Kendisini Nasıl Değiştirdi…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te adını geçtiğimiz yıl duyuran Tunahan Ak’ın değişimi herkesi şok içerisinde bıraktı. Sevimli ve sempatik halleriyle akıllara kazınan Tunahan Ak’ın yerine adeta bambaşka birisi geldi! Büyük bir değişim yaşayan Tunahan Ak’ın son halini görenler ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasında adını duyuran Tunahan Ak, sempatik halleriyle akıllara kazınmıştı. Mehmet Şefi çıldırtan Tunahan Ak, ilk eleme turunda söylemiş olduğu “He deyin şefim” sözleri ortalığı inletmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın daha sonradan gözdesi olan Tunahan Ak’ın değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.