- 08 Tem 2022 - 13:55 G: 08 Tem 2022 - 14:09

Masterchef Tunahan’ın İmajı Sosyal Medyayı Salladı! O Sevimli Sempatik Çocuk Gitti; Bambaşka Bir Çocuk Geldi! Bakın Kendisini Nasıl Değiştirdi…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te adını geçtiğimiz yıl duyuran Tunahan Ak’ın değişimi herkesi şok içerisinde bıraktı. Sevimli ve sempatik halleriyle akıllara kazınan Tunahan Ak’ın yerine adeta bambaşka birisi geldi! Büyük bir değişim yaşayan Tunahan Ak’ın son halini görenler ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasında adını duyuran Tunahan Ak, sempatik halleriyle akıllara kazınmıştı. Mehmet Şefi çıldırtan Tunahan Ak, ilk eleme turunda söylemiş olduğu “He deyin şefim” sözleri ortalığı inletmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın daha sonradan gözdesi olan Tunahan Ak’ın değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Tem 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef 2022 Yarışmacıları Para Alıyor Mu? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor? mask
Masterchef 2022 Yarışmacıları Para Alıyor Mu? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor?
Masterchef Emir Mosmor Olacak! En Yakınıydı; Canından Farksızdı Ama Dedikleri… “Yeni Gelmedi Geri Geldi!” Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Emir Mosmor Olacak! En Yakınıydı; Canından Farksızdı Ama Dedikleri… “Yeni Gelmedi Geri Geldi!” Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Tatlının İçinden Çıkan Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! “Sinek Küçük Ama Mide Bulandırır!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Tatlının İçinden Çıkan Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! “Sinek Küçük Ama Mide Bulandırır!” Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef’e Dolandırıcılık Şoku! Eli Ayağına Dolandı; Acun Medya Büyük Şoku Yaşadı! “Aman Şefim, Siz Daha Bir Şey Görmediniz!” mask
Masterchef Danilo Şef’e Dolandırıcılık Şoku! Eli Ayağına Dolandı; Acun Medya Büyük Şoku Yaşadı! “Aman Şefim, Siz Daha Bir Şey Görmediniz!”
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şef Tası Tarağı Toplayıp Gidiyor! Yaka Silmekten Gömleği Yırtıldı; “Belayı” Yine Buldu! Son Olay Darbeyi İndirdi…
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Oyuncu Oluyor! Karakteri Belli Olunca Acun Ilıcalı Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İtiraf Geldi Ki… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Oyuncu Oluyor! Karakteri Belli Olunca Acun Ilıcalı Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İtiraf Geldi Ki…
Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!” mask
Masterchef Yarışmacısı Güzelliğiyle Şefleri Titretti! Danilo Şef Karşısında Görünce Nevri Döndü; Elleri Kolları Titredi! “Canlı Yayında Flört Ettiler!”
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu… mask
Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler… mask
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler…
Hadise’den Sosyal Medyayı Sallayan Anlaşma! Öyle Bir Şey İçin İmzaları Attı Ki, Yürekler Yerinden Çıkacak! Kocası Gurur Duyuyor… mask
Hadise’den Sosyal Medyayı Sallayan Anlaşma! Öyle Bir Şey İçin İmzaları Attı Ki, Yürekler Yerinden Çıkacak! Kocası Gurur Duyuyor…
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram… mask
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram…
Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!” mask
Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!”
Survivor Mert Öcal’ın Eski Halini Gören Donup Kalıyor! “Gözünüz Şampiyon Görsün” Saçları, Ağzı, Yüzü… Sude Burcu Görse Kıyamet Kopar! mask
Survivor Mert Öcal’ın Eski Halini Gören Donup Kalıyor! “Gözünüz Şampiyon Görsün” Saçları, Ağzı, Yüzü… Sude Burcu Görse Kıyamet Kopar!
Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Karizmasına Göz Değdirdi! Önce Etek Giydi, Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Özkan Uğur Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Özkan Uğur Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samim Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi… mask
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un Samim Pozları Şok Etti! Kısa Bir Süre Önce Boşanmıştı; “Çok Yakışıyorsunuz” Yorumları Arka Arkaya Geldi…
Hilal Altınbilek Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Metin Hara ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Hilal Altınbilek ve Metin Hara Evleniyor Mu? mask
Hilal Altınbilek Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Metin Hara ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Hilal Altınbilek ve Metin Hara Evleniyor Mu?
Fulya Öztürk Eski Yuvasına Geri Dönüyor! Fulya ile Umudun Olsun Final Yapmıştı! Yeni Bir Kanalla Anlaştı! mask
Fulya Öztürk Eski Yuvasına Geri Dönüyor! Fulya ile Umudun Olsun Final Yapmıştı! Yeni Bir Kanalla Anlaştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler… mask
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler…
Sert Sorular Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? TVNET Sert Sorular Sunucusu Kim? mask
Sert Sorular Programı Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? TVNET Sert Sorular Sunucusu Kim?
Masterchef Tunahan’ın İmajı Sosyal Medyayı Salladı! O Sevimli Sempatik Çocuk Gitti; Bambaşka Bir Çocuk Geldi! Bakın Kendisini Nasıl Değiştirdi… mask
Masterchef Tunahan’ın İmajı Sosyal Medyayı Salladı! O Sevimli Sempatik Çocuk Gitti; Bambaşka Bir Çocuk Geldi! Bakın Kendisini Nasıl Değiştirdi…
Hadise’den Sosyal Medyayı Sallayan Anlaşma! Öyle Bir Şey İçin İmzaları Attı Ki, Yürekler Yerinden Çıkacak! Kocası Gurur Duyuyor… mask
Hadise’den Sosyal Medyayı Sallayan Anlaşma! Öyle Bir Şey İçin İmzaları Attı Ki, Yürekler Yerinden Çıkacak! Kocası Gurur Duyuyor…
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram… mask
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram…
Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!” mask
Demet Özdemir’in Bikinisine Verdiği Para Mavi Ekran Verdirdi! “İki Parça Bez İçin…” Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! “Kaç Aç Doyar!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL