Masterchef Tunahan’ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı! O Sevimli Sempatik Çocuk Gitti; Bambaşka Bir Çocuk Geldi! Bakın Kendisini Nasıl Değiştirdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 yarışmasında adını duyuran Tunahan Ak, sempatik halleriyle akıllara kazınmıştı. Mehmet Şefi çıldırtan Tunahan Ak, ilk eleme turunda söylemiş olduğu “He deyin şefim” sözleri ortalığı inletmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın daha sonradan gözdesi olan Tunahan Ak’ın değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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