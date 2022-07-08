- 08 Tem 2022 - 14:27 G: 08 Tem 2022 - 14:35

Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Anasına Bak Kızını Al!” Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Defne Samyeli, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Büyük kızı Deren Talu ise sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımla resmen annesini gölgede bıraktı! Fizik şov yaparak vücudunu kanıtlayan Deren Talu’ya “Ateşli” yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

ATV Ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde yer alan Deren Talu, dizide çok kısa bir süre kaldıktan sonra hayranlarına veda etmişti. Seversin dizisinde sadece 1 bölüm yer alan Deren Talu, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ekranlardan uzak duran Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun daha çok mankenlik alanında çalıştığı görülmüştü. Deren Talu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesen pozlar ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Tem 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Anasına Bak Kızını Al!” Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… mask
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