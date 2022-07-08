- 08 Tem 2022 - 14:53 G: 08 Tem 2022 - 14:59

Kurban Bayramı’nda Kargo Şirketleri Açık Olacak Mı? Kargo Şirketleri Kurban Bayramı’nda Çalışacak Mı? PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat Kargo Kurban Bayramı’nda Ulaştırma Yapacak Mı?

Kurban Bayramı’na sayılı gün hatta saatlerin kalması ile bazı meslek gruplarının bayramda çalışıp çalışmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Kurban Bayramı’nda kargo şirketleri çalışacak mı? Kargo şirketleri Kurban Bayramı’nda açık olacak mı? İşte tüm detaylar…

Kurban Bayramı resmi tatilinin 2022 yılında 9 gün sürecek olması geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 9 günlük tatil haberi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken tatil planları yapılmaya başlandı.  Bunun yanı sıra pek çok kurumun da Arife günü ve bayram günlerinde çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen bu kurumların arasında bankalar, eczaneler ve kargo şirketleri bulunmakta. Alışverişin bel kemiği haline gelmiş olan kargo şirketlerinin de bayramda çalışıp çalışmayacağı merak edilirken konu ile ilgili açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar.

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08 Tem 2022 - 14:53 - Yaşam

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