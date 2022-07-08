Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Yerle Yeksan Etti! Dalga Geçe Geçe Dedikleri Olay Yarattı… “Mehmet Şef Jürilikten Alınmalı…”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te heyecan birkaç gün önce başladı! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi birbirinden başarılı jüri üyelerinin sunduğu Masterchef yarışmasında yaşananlar seyirciyi şok içerisinde bıraktı! Yarışmacıyı yerle yeksan eden Mehmet Yalçınkaya’nın söyledikleri ise adeta Masterchef tarihine kazındı! Dalga geçe geçe söyledikleri sözlerse seyircilerin tepkilerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise sosyal medyada yankı uyandırdı. Gelen tepkilere daha fazla dayamayan yarışmacı; sosyal medya üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı! Peki, milyonlara “Mehmet Şef jürilikten alınmalı” dedirten olay neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.