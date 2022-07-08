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08 Tem 2022 - 14:49

Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Yerle Yeksan Etti! Dalga Geçe Geçe Dedikleri Olay Yarattı… “Mehmet Şef Jürilikten Alınmalı…”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te heyecan birkaç gün önce başladı! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi birbirinden başarılı jüri üyelerinin sunduğu Masterchef yarışmasında yaşananlar seyirciyi şok içerisinde bıraktı! Yarışmacıyı yerle yeksan eden Mehmet Yalçınkaya’nın söyledikleri ise adeta Masterchef tarihine kazındı! Dalga geçe geçe söyledikleri sözlerse seyircilerin tepkilerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…