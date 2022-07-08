- 08 Tem 2022 - 23:17

BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü!

BİM Market Kurban Bayramı öncesi seferberliği başlattı. Enflasyonun yükselişi ve döviz kurlarının artışı nedeni ile gıda ürünlerine durmaksızın zam gelirken, BİM bayrama özel market indirimi başlattı. Temel gıda ürünlerine zaman zaman getirdiği indirimler ile halkın sevilen marketlerinden olan BİM, Ayçiçek yağı, toz şeker ve çayda yine indirime gitti. İşte o fiyatlar...

Son zamanlarda Ayçiçek yağı, çay ve şeker fiyatlarının rekor yükselişleri tüketicileri hayli zor durumda bırakırken, vatandaşlar temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şekeri ucuza nereden satın alabileceklerini araştırmaya başladırlar. Artan kur fiyatları ve yükselen enflasyondan birebir etkilenen temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şeker son zamlarla alışılmadık etiket fiyatlarına sahip oldu. Artan fiyatlara inat, BİM marketler Kurban Bayramı’nda büyük indirimi getirdi. Vatandaşların cebini rahatlatacak etiket fiyatlarını getiren BİM’e gidenler sepetlerini doldurarak dönecek. İşte o indirimli sıvı yağ, çay ve şeker fiyatları.

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08 Tem 2022 - 23:17 - Gündem

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