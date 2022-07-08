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08 Tem 2022 - 22:57

BİM ve ŞOK Markette Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Yağlar 32 TL, 39 TL, 59 TL'ye İndi! Duyanlar Soluğu Reyonlarda Alıyor!

Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla ve indirimler ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden olan A101, BİM, ŞOK marketlerden flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktılar. İşte dev marketlerdeki indirimli ucuz Ayçiçek Yağı fiyatları…