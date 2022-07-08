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08 Tem 2022 - 16:27

Süper Marketlerden İnanılmaz Ayçiçek Yağı İndirimi! A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Soluğu A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Alıyor!

Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla ve indirimler ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden olan A101, BİM, ŞOK marketlerden flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktılar. İşte dev marketlerdeki indirimli ucuz Ayçiçek Yağı fiyatları…