- 08 Tem 2022 - 16:27 G: 08 Tem 2022 - 16:32

Süper Marketlerden İnanılmaz Ayçiçek Yağı İndirimi! A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Soluğu A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Alıyor!

Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla ve indirimler ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden olan A101, BİM, ŞOK marketlerden flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktılar. İşte dev marketlerdeki indirimli ucuz Ayçiçek Yağı fiyatları…

Son zamanlarda Ayçiçek yağı fiyatlarının rekor yükselişleri tüketicileri hayli zor durumda bırakırken, vatandaşlar ucuz Ayçiçek yağını nereden satın alabileceklerini araştırmaya devam ediyorlar. Artan kur fiyatları ve yükselen enflasyondan birebir etkilenen temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı son zamlarla alışılmadık etiket fiyatlarına sahip oldu. Ancak fiyatların durdurulamaz artışına en büyük zincir marketler olarak gösterilen BİM,A101 ve ŞOK marketler büyük kampanyayı başlattı. İşte zincir marketlerdeki o indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.

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08 Tem 2022 - 16:27 - Yaşam

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Süper Marketlerden İnanılmaz Ayçiçek Yağı İndirimi! A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Soluğu A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Alıyor! mask
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