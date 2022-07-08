Hande Erçel Mayosuyla Nefesleri Kesti! Bacaklarıyla Nefes Kesti; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Birazcık Edep Olsa Şunları Paylaşır Mısın?"
Türk dizilerinin aranan simalarından Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada en fazla takipçisi bulunan yerli oyunculardan Hande Erçel son fotoğrafı ile ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte herkesi kendine bağlayan Hande Erçel'in mayo gösterisi...
Türk dizilerinin aranan simalarından Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada en fazla takipçisi bulunan yerli oyunculardan Hande Erçel son fotoğrafı ile ortalığı yangın yerine çevirdi. Hayranlarının aklını başından alan Hande Erçel’in mayolu pozu sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu olay haline geldi. Kısa sürede milyonları kendine hasta eden Hande Erçel’in olay paylaşımlarına ara vermeden devam etmesi bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Güzel oyuncunun cesur paylaşımı altına yapılan yorumlar arasında bazı takipçileri Hande Erçel’i sert dille eleştirdi.
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08 Tem 2022 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.