- 08 Tem 2022 - 16:27 G: 08 Tem 2022 - 16:47

Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla…

Güneşin Kızları, Halka ve Sen Çal Kapımı dizilerinde yer alan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden yine kusursuzluğunu konuşturdu! 28,4 milyon takipçisine kendisine hayran bırakan Hande Erçel, “Kaan’la Kerem’e acıyorum” yorumlarını aldı! Dünya çapında güzel olduğu kanıtlanan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, ayrıldıktan yaklaşık olarak üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le evleneceği konuşulan Hande Erçel’in bir anda tüm ilişkiyi bitirmesi ve rotasını başka bir yöne çevirmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Kaan Yıldırım’la kısa bir aşk yaşayan Hande Erçel, aşk acısını kenara atarak kusursuzluğunu konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Tem 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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