Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla…

Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, ayrıldıktan yaklaşık olarak üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le evleneceği konuşulan Hande Erçel’in bir anda tüm ilişkiyi bitirmesi ve rotasını başka bir yöne çevirmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Kaan Yıldırım’la kısa bir aşk yaşayan Hande Erçel, aşk acısını kenara atarak kusursuzluğunu konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!