- 08 Tem 2022 - 23:14

Behzat Ç. Dizsinden Kahreden Haber! Ortalık Yıkılacak; Sosyal Medya O İki İsmin Olmadığını Görünce Karıştı! “Başlatmayın Daha İyi!”

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Behzat Ç. dizisi ile ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin olup kimlerin olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Behzat Ç. hayranlarını sevindiren gelişmeler ve detaylar haberimizde...

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Behzat Ç. dizisi ile ilgili bomba detaylar ortaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin olup kimlerin olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Behzat Ç. hayranlarını sevindiren gelişmeler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç yeni sezonda hayranları ile buluşmak için gün sayarken dizinin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Büyük ilgi gören dizinin sevilen ekibi bir araya gelirken hayranlar iki oyuncunun kadroda olmadığını öğrenince sosyal medyayı adeta talan etti.

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08 Tem 2022 - 23:14 - Dizi Haberleri

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