Songül Karlı Çileden Çıktı! Eski Kocasının Mahkeme Kararına Verdi Veriştirdi! Bundan Sonra Ne Esra Erol, Ne Müge Anlı…

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı’nın Metin Yüncü ile evlenmesi magazin gündeminden düşmüyor. En son 2017 yılında boşanma kararı alan ünlü şarkıcı, eski eşinden dolandırıcılık iddiası ile şikayetçi olmuştu. Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Songül Karlı ve Metin Yüncü davasında sonuç kesinleşti. Mahkeme eski eşi hakkında beraat kararı verince Songül Karlı canlı yayına bağlandı ve öfkeli açıklamalarda bulundu. Ekranların en sevilen ve aranan simalarından biri olan Songül Karlı, “Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim.” açıklamasıyla magazin basınına damgasını vurdu.