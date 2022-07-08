Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sini Hiç Böyle Görmediniz! Dizideki Haliyle Arasında Dağ Var! Hayranları Yorum Üzerine Yorum Yapıyor! “Çok Tatlısın”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisi bir sezonu daha bitirdi. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Alışılmış Asiye karakterinin dışına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, hayranlarından yorum üzerine yorum aldı! İşte milyonlara “Çok tatlısın” dedirten pozlar…
Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda gibi birçok dizide yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde ise yıldızını parlatmıştı. Hayat verdiği Asiye karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdiden “Hande Erçel’in varisi” olarak görülmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla herkesi şaşırtan başarılı oyuncu; güzelliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.