- 08 Tem 2022 - 16:56 G: 08 Tem 2022 - 17:16

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sini Hiç Böyle Görmediniz! Dizideki Haliyle Arasında Dağ Var! Hayranları Yorum Üzerine Yorum Yapıyor! “Çok Tatlısın”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisi bir sezonu daha bitirdi. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Alışılmış Asiye karakterinin dışına çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, hayranlarından yorum üzerine yorum aldı! İşte milyonlara “Çok tatlısın” dedirten pozlar…

Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda gibi birçok dizide yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde ise yıldızını parlatmıştı. Hayat verdiği Asiye karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdiden “Hande Erçel’in varisi” olarak görülmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla herkesi şaşırtan başarılı oyuncu; güzelliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Tem 2022 - 16:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Songül Karlı Çileden Çıktı! Eski Kocasının Mahkeme Kararına Verdi Veriştirdi! Bundan Sonra Ne Esra Erol, Ne Müge Anlı… mask
Songül Karlı Çileden Çıktı! Eski Kocasının Mahkeme Kararına Verdi Veriştirdi! Bundan Sonra Ne Esra Erol, Ne Müge Anlı…
Hande Erçel Mayosuyla Nefesleri Kesti! Bacaklarıyla Nefes Kesti; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Birazcık Edep Olsa Şunları Paylaşır Mısın?" mask
Hande Erçel Mayosuyla Nefesleri Kesti! Bacaklarıyla Nefes Kesti; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Birazcık Edep Olsa Şunları Paylaşır Mısın?"
Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla…
Murat Boz, Tuba Büyüküstün İçin Paraya Kıydı! Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Son Olay Çileden Çıkarttı! “İtiraf Edin Kurtulalım!” mask
Murat Boz, Tuba Büyüküstün İçin Paraya Kıydı! Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Son Olay Çileden Çıkarttı! “İtiraf Edin Kurtulalım!”
Müge Anlı 2 Haftalık Kocasıyla Kararını Verdi! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Son Noktayı Koydu! 3. Kocası İçin Skandal Önlem… mask
Müge Anlı 2 Haftalık Kocasıyla Kararını Verdi! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Son Noktayı Koydu! 3. Kocası İçin Skandal Önlem…
Survivor Nagihan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Konuşamıyorum” Demişti; Acun Ilıcalı’yı Yerden Yere Vurdu! Kafa Tutunca Ortalık Karıştı… mask
Survivor Nagihan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Konuşamıyorum” Demişti; Acun Ilıcalı’yı Yerden Yere Vurdu! Kafa Tutunca Ortalık Karıştı…
Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Anasına Bak Kızını Al!” Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Anasına Bak Kızını Al!” Vücudunu Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Yerle Yeksan Etti! Dalga Geçe Geçe Dedikleri Olay Yarattı… “Mehmet Şef Jürilikten Alınmalı…” mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Yerle Yeksan Etti! Dalga Geçe Geçe Dedikleri Olay Yarattı… “Mehmet Şef Jürilikten Alınmalı…”
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler… mask
Serenay Sarıkaya’yı Kimse Tanıyamadı! Makyajsız Hali Olay Yarattı; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oldu Neler…
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram… mask
Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Songül Karlı Çileden Çıktı! Eski Kocasının Mahkeme Kararına Verdi Veriştirdi! Bundan Sonra Ne Esra Erol, Ne Müge Anlı… mask
Songül Karlı Çileden Çıktı! Eski Kocasının Mahkeme Kararına Verdi Veriştirdi! Bundan Sonra Ne Esra Erol, Ne Müge Anlı…
Behzat Ç. Dizisi İçin Son Karar Verildi! Ortalık Yıkılacak; Sosyal Medya O İki İsmin Olmadığını Görünce Karıştı! “Başlatmayın Daha İyi!” mask
Behzat Ç. Dizisi İçin Son Karar Verildi! Ortalık Yıkılacak; Sosyal Medya O İki İsmin Olmadığını Görünce Karıştı! “Başlatmayın Daha İyi!”
Hande Erçel Mayosuyla Nefesleri Kesti! Bacaklarıyla Nefes Kesti; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Birazcık Edep Olsa Şunları Paylaşır Mısın?" mask
Hande Erçel Mayosuyla Nefesleri Kesti! Bacaklarıyla Nefes Kesti; Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Birazcık Edep Olsa Şunları Paylaşır Mısın?"
Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel Yine Kusursuzluğunu Konuşturdu! 28,4 Milyon Hayran Kaldı; Saatlerce Bakakaldı! “Kaan’la Kerem’e Acıyorum!” Yorumlar Gırla…
Süper Marketlerden İnanılmaz Ayçiçek Yağı İndirimi! A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Soluğu A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Alıyor! mask
Süper Marketlerden İnanılmaz Ayçiçek Yağı İndirimi! A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Soluğu A101, BİM ve ŞOK Marketlerde Alıyor!
Survivor Nagihan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Konuşamıyorum” Demişti; Acun Ilıcalı’yı Yerden Yere Vurdu! Kafa Tutunca Ortalık Karıştı… mask
Survivor Nagihan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Konuşamıyorum” Demişti; Acun Ilıcalı’yı Yerden Yere Vurdu! Kafa Tutunca Ortalık Karıştı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL