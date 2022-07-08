Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sini Hiç Böyle Görmediniz! Dizideki Haliyle Arasında Dağ Var! Hayranları Yorum Üzerine Yorum Yapıyor! “Çok Tatlısın”

Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun, Aşk Yeniden ve Kırmızı Oda gibi birçok dizide yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde ise yıldızını parlatmıştı. Hayat verdiği Asiye karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdiden “Hande Erçel’in varisi” olarak görülmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla herkesi şaşırtan başarılı oyuncu; güzelliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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