Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasıyla Dillere Düştü! “Yanında Teyzesi Gibisin!” Linç Üzerine Linç Yiyor; Yenilir Yutulur Cinsten Değil!
Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, dillere düştü! Çağlar Ökten’le paylaşımda bulunan Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya gelmeye başladı! Birçok kişi tarafından; “Yanında teyzesi gibi duruyorsun” yorumlarını alan Seda Sayan’a gelen yorumlar ise yenilir yutulur cinsten değil! Peki, neler oluyor?
Vize sorunları yaşamasa Prag’ta Mayıs başında evlenecek olan Seda Sayan, düğün tarihi öne çekmişti. Güzel şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’e İstanbul’da “Evet” demişti. Sosyal medya üzerinden her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’le yapmış olduğu son paylaşım ise hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.