- 08 Tem 2022 - 17:29 G: 08 Tem 2022 - 17:43

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasıyla Dillere Düştü! “Yanında Teyzesi Gibisin!” Linç Üzerine Linç Yiyor; Yenilir Yutulur Cinsten Değil!

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, dillere düştü! Çağlar Ökten’le paylaşımda bulunan Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya gelmeye başladı! Birçok kişi tarafından; “Yanında teyzesi gibi duruyorsun” yorumlarını alan Seda Sayan’a gelen yorumlar ise yenilir yutulur cinsten değil! Peki, neler oluyor?

Vize sorunları yaşamasa Prag’ta Mayıs başında evlenecek olan Seda Sayan, düğün tarihi öne çekmişti. Güzel şarkıcı Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’e İstanbul’da “Evet” demişti. Sosyal medya üzerinden her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’le yapmış olduğu son paylaşım ise hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Tem 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

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