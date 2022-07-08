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08 Tem 2022 - 17:29

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasıyla Dillere Düştü! “Yanında Teyzesi Gibisin!” Linç Üzerine Linç Yiyor; Yenilir Yutulur Cinsten Değil!

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, dillere düştü! Çağlar Ökten’le paylaşımda bulunan Seda Sayan’a tepkiler arka arkaya gelmeye başladı! Birçok kişi tarafından; “Yanında teyzesi gibi duruyorsun” yorumlarını alan Seda Sayan’a gelen yorumlar ise yenilir yutulur cinsten değil! Peki, neler oluyor?