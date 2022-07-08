Survivor Murat Ceylan Kadrodan Çıkarıldı Mı? “Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu” Deniyordu; İlk Açıklama Geldi! Perde Arkası Araladı; Karanlık Sırlar Ortaya Çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında final mücadelesi verilmişti. Survivor yarışmasının kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı, milyonları ikiye bölmüştü. Kimi Nisa Bölükbaşı’nın kupayı hak etmediğini ifade ederken; kimi ise kupayı hakkıyla kazandığını açıklamıştı. Murat Ceylan cephesinde ise soru işaretleri oluşuyordu ki, sonunda Murat Ceylan’dan bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!