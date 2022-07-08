Survivor Murat Ceylan Kadrodan Çıkarıldı Mı? “Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu” Deniyordu; İlk Açıklama Geldi! Perde Arkası Araladı; Karanlık Sırlar Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’u koca bir sezon sunma görevi verilmişti. 6 aylık zorlu sürecin bitmesinin ardından Murat Ceylan, Türkiye’ye döndü! Survivor yarışması içerisinde Acun Ilıcalı’yla tartıştığı ve kadrodan çıkarıldığı yönünde haberlerle anılan Murat Ceylan bomba bir açıklamada bulundu! Peki, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen Murat Ceylan konu hakkında neler dedi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında final mücadelesi verilmişti. Survivor yarışmasının kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı, milyonları ikiye bölmüştü. Kimi Nisa Bölükbaşı’nın kupayı hak etmediğini ifade ederken; kimi ise kupayı hakkıyla kazandığını açıklamıştı. Murat Ceylan cephesinde ise soru işaretleri oluşuyordu ki, sonunda Murat Ceylan’dan bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.