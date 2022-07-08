Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor…
Kurban Bayramı’na saatler kaldı! Bayramın bayram olduğunu hissettiren bir sofra hazırlamak istiyorsanız ve kestiğiniz kurbanın etinde de yaptığınız yemekte bulundurmak istiyorsanız dikkat! Haberler Ankara ailesi olarak sizlere kurban etiyle yapılacak en iyi yemek tarifini hazırladık! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın bile parmaklarını yedirtecek bu tarif sadece 10 dakika içerisinde yapılıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tüm Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar yapılıyor. Ev temizlikleri, tatlı fasılları derken; Kurban Bayramı’nda yapılacak olan et yemekleri de araştırılmaya başlandı! Et sote ve kavurmadan sıkılanlar için sofralarınızı şenlendirecek bir yemeğin tarifini sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.