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08 Tem 2022 - 21:44

Kurban Etiyle Yapabileceğiniz En İyi Yemek Ortaya Çıktı! Masterchef Mehmet Şef Bile Parmaklarını Yiyecek! Sadece 10 Dakikada Hazırlanıyor…

Kurban Bayramı’na saatler kaldı! Bayramın bayram olduğunu hissettiren bir sofra hazırlamak istiyorsanız ve kestiğiniz kurbanın etinde de yaptığınız yemekte bulundurmak istiyorsanız dikkat! Haberler Ankara ailesi olarak sizlere kurban etiyle yapılacak en iyi yemek tarifini hazırladık! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın bile parmaklarını yedirtecek bu tarif sadece 10 dakika içerisinde yapılıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…